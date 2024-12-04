«Пусть семейные очаги не гаснут»: капсулу «Сердце России» передали из Апастово в Кайбицы

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

В Апастовском районе Татарстана подвели итоги Года семьи. Праздничное мероприятие прошло при участии «золотых» юбиляров, молодых семей, династии учителей и почетных гостей. Здесь же состоялась передача капсулы с семейным огнем «Сердце России» в Кайбицкий район.

Неделей ранее семейный очаг «Сердца России», путешествующий по стране, прибыл в Апастово из Буинского района. Его приняли жители Курмашево Халим и Фарида Каримовы, которые долгие годы трудились на благо родной деревни, а в этом году отпраздновали золотую свадьбу – 50 лет брака. На праздничном торжестве они передали символ семьи молодоженам — Регине и Ильназу Ибрагимовым, проживающим в селе Каратун.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

«Пусть этот прекрасный семейный очаг подарит молодым любовь, тепло, сделает их жизнь счастливой. Мы очень обрадовались, что смогли согреть в своих руках эту капсулу, и с гордостью передаем их молодым», — выразила свои чувства Фарида апа.

Халим и Фарида Каримовы всю свою жизнь посвятили самоотверженному труду, с детства познали вкус работы на земле. Глава семьи — механизатор с 35-летним стажем, хозяйка — передовая доярка, прошедшая такой же трудовой путь.

«Я родился и вырос в этой деревне в семье с восемью детьми. Освоив профессию тракториста-машиниста, вернулся на работу в колхоз, долгие годы трудился и вышел на заслуженный отдых. Не было ни одного дня, чтобы я сожалел о том, что живу и работаю в деревне», — поделился Халим абый.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной / На фото: Халим и Фарида Каримовы

Фарида также росла в многодетной семье, где воспитывалось шесть детей. Окончив восемь классов, долгие годы она работала дояркой на ферме, позже — в колхозе. За свое трудолюбие получила уважение односельчан и руководства хозяйства. Удостоена множества Почетных грамот, медали «Материнская слава».

«50 лет назад я пришла в этот дом невесткой. Создали с супругом дружную семью и подарили жизнь пятерым детям. Всем дали трудовое воспитание. Они и сами не подвели, все выросли образованными, порядочными людьми», — говорит Фарида апа.

На фото: три пары (слева направо) – Ситдиковы, Каримовы, Ибрагимовы / Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Судьба испытала их семью на прочность. Самый старший из их сыновей ушел из жизни в возрасте 39 лет. Супруги терпеливо пережили и эту горькую потерю.

Сегодня Каримовы любимые дедушка и бабушка для девяти внуков. Дети тоже любят приезжать в отчий дом, помогают по хозяйству.

«Родители дали нам достойное воспитание. Мой отец был терпеливым и добрым, мама умела быть требовательной. Я не помню, чтобы они ругались. Они всегда понимали друг друга с полуслова и жили во взаимопонимании. И сейчас все делают, советуясь друг с другом. Никогда не грустят. Если мама и руководила в семье, но без отца мы и за стол никогда не садились. Мама и сейчас готова отдать за нас свою жизнь, а папа — наш пример для подражания, терпения и сильного духа. Желаем им еще долгих счастливых лет жизни», — пожелала дочь Гузель.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Обращаясь к гостям праздника, руководитель управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова отметила, семья играет важную роль в жизни каждого человека.

«Дружные, крепкие семьи — это опора, основа нашего общества. А наши дети — это наше будущее. Нужно прививать любовь и уважение к семейным ценностям, добрым традициям в кругу своей семьи, воспитывать интерес к национальной культуре, обычаям и любви к родному краю. Пусть семейные очаги не гаснут, сохраняют тепло и уют», — пожелала она.

Эльвира Ахметова вручила Благодарственные письма за плодотворный труд в укреплении семейных ценностей замруководителя исполкома района Гулюсе Галлямовой и заведующей отделом ЗАГС района Рузалие Насибуллиной.

Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина пожелала семейного роста и торжества любви, подчеркнула необходимость жить, обращая внимание на окружающих, помогать нуждающимся.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Демонстрируя преемственность поколений и пример крепких отношений Фарида и Халим Каримовы передали символ семьи молодоженам Регине и Ильназу Ибрагимовым.

«Для нас сегодня очень знаменательный день, потому что нам доверили символ семейного очага. Незабываемые, волнующие моменты. А в душе — чувство гордости», — сказали Ибрагимовы.

Семейный очаг «Сердце России» они вручили Кайбицкому району. Капсула с семейным огнем на этот раз согреет семью Адили и Марата Ситдиковых.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.