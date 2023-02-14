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Ру Тат
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Политика
14 февраля 2023  13:44

Пусть сами разбираются: Песков ответил на вопрос о сбитых объектах над США

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Вашингтону лучше самостоятельно разобраться в истории со сбитыми воздушными объектами. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», — заметил представитель Кремля.

Напомним, что за последние дни в небе над США сбито несколько воздушных объектов, среди которых был китайский аэростат. В Штатах полагают, что целью запуска объектов был шпионаж, однако кому они принадлежат, так и не доказано. Между тем в NORAD даже допустили внеземное происхождение сбитых объектов.

#Дмитрий Песков #США #аэростат
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