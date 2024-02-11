«Пусть работает на благо каждого жителя»: в Рубежном открыли центр гуманитарной помощи

В городе Рубежном открыли очередной центр гуманитарной помощи и местное отделение всероссийской партии «Единая Россия». Эти объекты появились там благодаря поддержке Апастовского района Татарстана. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе районной администрации, и строительство центра, и обустройство офисной мебелью татарстанский муниципалитет взял на себя.

Центр будет работать на регулярной основе. Каждую неделю сюда будут привозить гуманитарные грузы, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Также в центре помощи будут приниматься заявки по тем вопросам, которые необходимо решить просителям.

«Пусть этот центр работает на благо каждого жителя города Рубежное!» — сказал глава Апастовского района РТ Айрат Зиганшин, который принял участие в открытии объектов.

Кроме того, в зону СВО был доставлен шефский груз от жителей Апастовского района. Его передал военнослужащим сам глава муниципалитета. Бойцы поблагодарили за помощь и признались, что им приятно, так как о них заботятся.

«Спасибо всем, кто принимал участие в сборе посылок, благодарю всех ребят, которые сопроводили гуманитарный груз до места назначения!» — заявил Айрат Зиганшин.

Забота о еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае прошлого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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