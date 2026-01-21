«Пусть они поднимут настроение»: дети Бавлинского района поддержали бойцов СВО

В Бавлинском районе школьники подготовили для бойцов СВО брелоки и письма поддержки. Мастер-класс под названием «СВОих свои не бросают: брелок и весточка» прошел в сельской библиотеке села Крым-Сарай. Его участниками стали дети, посещающие детский клуб «Домовенок» при библиотеке.

Под руководством библиотекаря первой категории Татьяны Лыковой мальчишки и девчонки изготовили деревянные брелоки и написали письма военнослужащим, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Очередное занятие творческого клуба было посвящено раскраске заготовок брелоков. На каждом из них ребята изобразили флаг – символ единства и поддержки.

В ходе встречи Татьяна Лыкова рассказала школьникам о том, как сегодня российские военнослужащие выполняют свой воинский долг, с какой ответственностью и преданностью они служат Родине. Дети с интересом слушали и с особым старанием работали над поделками, вкладывая в них искренние чувства.

«Сегодня мы старательно и с желанием красим брелоки для наших солдат. Пусть они помогут поднять им настроение. Желаем, чтобы они побыстрее вернулись домой», – поделился участник клуба, ученик 7 класса местной школы Владимир Чернышов.

В Крым-Сарайской сельской библиотеке патриотической работе с подрастающим поколением уделяют особое внимание. Здесь регулярно проходят тематические вечера, беседы и познавательные часы.

«Мы рассказываем школьникам о наших ребятах, которые служат в рядах Вооруженных сил России, об односельчанах, выполняющих долг в зоне СВО. Говорим и об участниках Афганской и Чеченской войн, затрагиваем тему Великой Отечественной войны. Все это должно быть в памяти у нынешнего поколения. Ребята должны знать героев», – отметила Татьяна Лыкова.

После изготовления брелоков дети написали письма с теплыми словами поддержки. В своих посланиях они пожелали бойцам сил, мужества и скорейшего возвращения домой, подчеркнув, что их служба важна для всей страны.

Организатор мастер-класса уверена, что сделанные с душой брелоки и детские письма придадут военнослужащим уверенность и напомнят, что дома их ждут и искренне гордятся их мужеством, храбростью и отвагой. В ближайшее время все посылки будут отправлены в зону специальной военной операции.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной