В Бавлинском районе волонтеры готовят домашние продукты для участников СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Волонтерская работа для многих жителей Бавлинского района давно стала привычным делом. Сотни добровольцев плетут маскировочные сети, делают сухой душ, пекут, шьют, закупают необходимые вещи и собирают денежные средства. Под единым девизом «Все вместе мы придем к Победе!» объединились и жители села Крым-Сарай. Местный Дом культуры стал центром сбора гуманитарной помощи.

В один из вечеров в Доме культуры развернулся настоящий производственный цех. Волонтеры вновь собрались за общим столом, чтобы внести свой вклад в общее дело, – на этот раз они занялись приготовлением домашней лапши, вкусного гостинца для тех, кто сейчас находится на передовой.

Лапшу нарезают под чутким руководством местной мастерицы Гульсины Гибадуллиной. Этим делом она занимается много лет, а с началом СВО стала помогать и военнослужащим. Гульсина делится опытом, показывает, как правильно раскатывать тесто и аккуратно нарезать лапшу тем, кто пробует себя в этом впервые. По ее словам, главное – использовать качественные ингредиенты и готовить с душой.

«Первым делом разбиваю яйцо, затем чуть-чуть кладу соль и начинаю постепенно замешивать. Получается тесто. Через минут 15 начинаю раскатывать, катаю тонко, затем его также тонко режу», – рассказывает мастерица.

Среди тех, кто учился готовить лапшу, – супруга мобилизованного бойца Кристина Костина. Она приехала с детьми к родителям мужа и сразу присоединилась к волонтерам. Кристина уверена: посылки из тыла очень важны для бойцов.

«Это тепло родного дома, мысль о том, что их помнят и о них заботятся, придает нашим солдатам силу. Очень порадовало, что в Доме культуры организовали пункт помощи: кто чем может, тем и помогает, – говорит она. – Сегодня научилась готовить лапшу, вкладывала всю душу. И раньше помогала фронту, буду и дальше поддерживать ребят».

Работа в Доме культуры кипела: одни раскатывали тесто, другие нарезали и оставляли лапшу подсушиваться. Позже ее расфасуют и упакуют – в таком виде продукт может храниться достаточно долго. Домашняя лапша хорошо переносит дорогу и в полевых условиях становится сытным дополнением к бульону.

В Крым-Сарайском Доме культуры периодически готовят самые разные блюда для бойцов. Волонтеры уверены: приготовленные с заботой и любовью домашние угощения станут для военнослужащих знаком поддержки, напоминанием о родном доме и помогут поднять боевой дух.

«Мы готовили лапшу, пекли пирожки, домашнее печенье, орешки. Активные жители села, так же как и работники культуры, приносили заготовки – соленья и варенье. Все это отправляли нашим военнослужащим. Планируем увеличить объем помощи», – рассказала директор Крым-Сарайского сельского Дома культуры Евгения Мигачева.

Жители села – от мала до велика – объединились, чтобы помогать военнослужащим. Каждый старается внести свою лепту в приближение Победы. Совместный труд, вера и стремление поддержать тех, кто сейчас исполняет свой долг перед Родиной, сплотили крымсарайцев. Сегодня из села в зоне СВО служат восемь человек.

«Выражаю огромную благодарность всем жителям, которые принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Все вместе будем и дальше поддерживать ребят и желаем, чтобы они вернулись к своим семьям с Победой», – отметил глава Крым-Сарайского сельского поселения Дамир Шакирзянов.

Волонтеры искренне надеются, что суп с домашней лапшой придаст бойцам сил и оптимизма. Приготовленный с теплом и заботой полуфабрикат в ближайшее время отправится на передовую очередной партией гуманитарной помощи.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.