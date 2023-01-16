Пусть лучше спасибо скажут: Клишас оценил требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью

Европейскому союзу стоит благодарить Россию за возможность пролета над Сибирью, а не выдвигать свои условия. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Напомним, что ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей отметил, что после снятия ограничений России стоит сделать такие перелеты бесплатными для авиакомпаний.

«Сама постановка вопроса со стороны „недрузей“, что Европейская комиссия что-то потребовала от России — уже звучит комично. Пусть лучше скажут спасибо России, что им пока над Украиной летать можно», — подчеркнул Клишас.

Напомним, что Европа закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине, объявленной в феврале Президентом РФ Владимиром Путиным.