Пушков: У ЕС есть еще время, чтобы отказаться от введения нефтяного эмбарго

Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое Евросоюз вводит с 2023 года, накажет самих европейцев куда больше, чем Россию. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал статью Bloomberg, в котором агентство пришло к выводу о том, что Россия выигрывает схватку на газовом и нефтяном рынках вопреки санкциям.

«В этом случае у Евросоюза еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго, — резюмировал Пушков. — Кстати, в полном соответствии официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. В данном же случае выходит наоборот».

Проблемы с газом и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже семь пакетов рестрикций.