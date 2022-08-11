Bloomberg: Россия побеждает на газовом и нефтяном рынках вопреки санкциям Запада

Россия побеждает на газовом и нефтяном рынках, что дает ей возможность справиться с эффектом санкций. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Автор статьи отмечает, что по итогам июля объемы нефтедобычи вернулись к показателям, существовавшим до 23 февраля 2022 года, составив 10,8 млн баррелей в сутки. Меньше всего цифра была в апреле — 10 млн баррелей, но с тех пор она лишь увеличивается. Нынешние показатели лишь немного уступают январским — тогда добыча достигала 11 млн баррелей в сутки.

При этом растет и цена на нефть. Так, если в апреле дисконт на сорт Urals составлял в среднем около 35 долларов, теперь — 20-25 долларов. Восстановить эти два фактора удалось благодаря переориентации РФ с европейского на другие рынки.

Хавьер Блас пишет: высокие доходы от экспорта нефти снижают значимость потерь РФ в результате сокращения поставок в Европу, но для европейских стран это может привести к серьезным последствиям.

По словам обозревателя, уже в октябре произойдет значительный скачок цен на газ в Европе, а зимой властям, возможно, придется ограничить потребление газа. Все это вкупе с холодной погодой и инфляцией может подорвать поддержку Западам киевского режима.

«Европейские политики, которые гнались за одобрением на международной арене, демонстрируя поддержку Киеву, возможно, не проявят столь яростного стремления финансировать меры, направленные на предотвращение дефицита энергии», — цитирует Бласа ТАСС.

Проблемы с газом и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже семь пакетов рестрикций.