Пушков: США пытаются вести себя с Путиным, как с Ельциным и Горбачевым

США воспринимают Россию как вызов и угрозу для безопасности, которую «надо нейтрализовать». Об этом, оценивая стратегию Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Вашингтон не воспринимает Россию как региональную державу — этой точки зрения США придерживались при Бараке Обаме.

«Скорее, он воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», — говорится в сообщении Пушкова.

Риторика, которая сейчас звучит из Соединенных Штатов, более взвешена, что, безусловно, преследует определенные цели, полагает сенатор.

«Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят „мягко стелить“ перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с Горбачевым и Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас», — подчеркнул он.

Однако при этом не стоит забывать, что еще недавно Байден называл Россию врагом США, добавил парламентарий.

Как ранее рассказали в Кремле, саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве (Швейцария).