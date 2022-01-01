news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
1 января 2022  18:12

Пушков считает, что цель призыва к публикации антироссийских санкций — срыв переговоров

news_top_970_100

Сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном пытаются американские дипломаты, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Сенатор считает, что заявления бывших послов США в России Майкла Макфола и Александра Вершбоу о необходимости представить список антироссийских санкций призваны усложнить дипломатические контакты.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение», — пояснил Пушков. 

Ранее двадцать четыре американских дипломата, политолога и представителя сферы национальной безопасности призвали Президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Штаты готовы ввести против России при ее предполагаемом вторжении на Украину.

В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.
 

#антироссийские санкции сша #Владимир Путин #Джо Байден
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное