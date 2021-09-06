«Пушкинская карта» даст возможность посетить 725 событий на территории Татарстана



На сегодняшний день сформирован список из 725 культурных событий на территории Татарстана, которые можно посетить, использовав средства с «Пушкинской карты». Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации программы «Пушкинская карта», сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«На сегодняшний день сформирован список из 725 культурных событий. Из них 530 уникальных наименований (так как, например, один спектакль до конца года может быть показан несколько раз). Среди них 207 — это мероприятия театров, 223 — музеев и картинных галерей, 52 — концертных площадок, 20 — клубов, а 28 — прочих учреждений», — рассказала Аюпова.

Она отметила, что 25 из общего числа мероприятий заявлены частными учреждениями культуры.

«Все-таки негосударственные учреждения культуры сильнее всего пострадали в период пандемии. “Пушкинская карта” — это как раз тот инструмент, который реально может поддержать их при реализации билетных программ», — уверена министр культуры РТ.

Проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробно о предусмотренных этой инициативой привилегиях в интервью ИА «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.