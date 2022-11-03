Эксперт о форуме в Бахрейне: «Пусть на Ближнем Востоке знают, что и в РФ есть мусульмане»

Эксперты «Татар-информа» связывают проходящий в эти дни визит Президента РТ Рустама Минниханова в Бахрейн с повышением роли религиозного самосознания и позиционирования.

«Мы видим, что в последнее время повышается роль еще и религиозного самосознания, и позиционирования. В России есть Рамзан Кадыров. У него часто повестка уже не столько чеченская или кавказская, но еще и исламская. Поэтому то, что Минниханов движется в этом направлении, на перспективу положительный тренд. Пускай на Ближнем Востоке тоже видят и знают, что и в России есть мусульмане и их количество превыш­ает 10-15 млн человек», – сообщил «Татар-информу» руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Мусульмане лучше поймут мусульман»: Минниханов презентовал модель Татарстана в Бахрейне».