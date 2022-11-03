«Мусульмане лучше поймут мусульман»: Минниханов презентовал модель Татарстана в Бахрейне
Татарстанскую модель гармоничного проживания и взаимодействия народов и религий представил Президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме в Бахрейне. Кроме официальных представителей в нем участвуют ученые и мировые религиозные лидеры. Сегодня восточную страну для участия в форуме посетит даже Папа Римский. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».
«Обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений»
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Байхрен накануне вечером. В аэропорту города Манама его встретили представитель королевской семьи шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа и другие официальные лица страны. Визиту руководителя республики придали особое значение – у трапа самолета выстроилась рота почетного караула.
Прибытие Рустама Минниханова отметило и Бахрейнское информационное агентство, подчеркнув его статус – руководитель рабочей группы стратегического видения «Россия – исламский мир».
Стоит напомнить, что около месяца назад Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа созвонился с Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе. Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – отчиталась пресс-служба Кремля.
Короля, кстати, пригласили посетить с визитом Российскую Федерацию.
Бахрейн как пример мирного сосуществования религий и культур
Сегодня в Бахрейне стартовал форум «Значение диалога между религиями», организованный Высшим Советом по исламским делам Бахрейна. Основная тема этого года – «Восток и Запад для мирного сосуществования человечества». В нем принимает участие более 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей. Идея форума – навести мосты диалога между лидерами религий.
К слову, сам Бахрейн, где преимущественно проживают мусульмане, продвигает идею мирного сосуществования религий, культур и этнических групп без дискриминации или нетерпимости. В статье Бахрейнского информагентства, выпущенной накануне саммита, утверждается, что страна на протяжении тысячелетий накопила уникальный опыт мирного сосуществования и принятия всех религий и культур. И столица Манама – тому подтверждение: здесь 120 мест для совершения религиозных обрядов: мечетей, церквей, храмов, синагог и других культовых сооружений.
Король Бахрейна в 2017 году провозгласил Декларацию Королевства, которая призывает к большей религиозной терпимости на Ближнем Востоке и во всем мире, а через год создал Всемирный центр мирного сосуществования, программы которого действуют в университетах Великобритании и США. Центр в прошлом году учредил медаль Короля Хамада за мирное сосуществование.
Сегодня в Бахрейне ждут и Папу Римского Франциска. Бахрейн станет второй страной Персидского залива, которую он посетит. В 2019 году Папа Франциск стал первым понтификом, ступившим на Аравийский полуостров, совершив исторический визит в Объединенные Арабские Эмираты. В Бахрейне он примет участие в религиозном форуме и отслужит мессу на национальном стадионе страны.
«Ислам – неотъемлемая составляющая российской цивилизации»
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил важность такой площадки, как Бахрейнский форум, для обмена ценными мнениями в вопросах межрелигиозных отношений.
«Одной из действенных платформ для дискуссий и диалога выступает Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую я возглавляю по поручению руководства нашей страны», – сказал руководитель республики, выступая на форуме.
Он подчеркнул, что ислам – органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации. Об этом говорит и то, что празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией был придан федеральный масштаб, такое решение принял Владимир Путин.
Рустам Минниханов рассказал о том, какая работа ведется в республике для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира. И сообщил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций.
Президент республики отметил, что в регионе проживают представители более 170 национальностей, оказывается всемерная поддержка деятельности национальных школ, а также отделениям воскресных школ, на государственном уровне проводятся традиционные праздники всех народов, проживающих в Татарстане. Для объединения всех народностей сформирована Ассамблея народов Татарстана, которая в этом году отмечает свое 30-летие.
«Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации», – подчеркнул он.
Рустам Минниханов пригласил участников форума посетить Татарстан и на его примере познакомиться с развитием диалога культур в России.
Минниханов предложил бахрейнским компаниям инвестировать в проекты Татарстана
На полях форума Президент Татарстана встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой. Также он встретился с Председателем Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой.
«Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает Королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», – сообщил в ходе разговора с шейхом Президент РТ.
Рустам Минниханов отметил, что Татарстан в свою очередь стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с Королевством в рамках российско-бахрейнских отношений. По словам Президента РТ, промышленные предприятия республики готовы поставлять в восточную страну широкий ассортимент товаров.
В то же время он пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах в республике. «Бахрейн – один из финансовых центров Ближнего Востока. Татарстан со своей стороны является пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования», – обратил внимание Президент Татарстана.
«Россия традиционно использовала внутренний мусульманский фактор для налаживания более тесных отношений с мусульманским миром»
Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев:
— Бахрейн, а мне довелось там побывать, — небольшое государство, но у него достаточно амбициозные планы и проекты. В том числе в вопросах наведения мостов, межрелигиозных коммуникаций. Бахрейн, к примеру, участвовал в «Соглашениях Авраама» (были подписаны в 2020 году между Израилем и арабскими странами с целью установления дипломатических отношений, — прим. Т-и). Целью этого договора было нахождение компромисса и нормализация ситуации с этой страной.
Бахрейн активно действует в этом направлении. В целом идеи различных мероприятий по диалогу у него — важный элемент внешней политики. Это, можно сказать, карликовое государство старается компенсировать свое небольшое политическое значение такого рода инициативами, проведением больших мероприятий.
В целом хорошо, что сегодня такие страны Ближнего Востока, как Бахрейн, имеют возможность собирать представителей мировых конфессий для обмена информацией, опытом, налаживания какихто форм взаимодействия. Многим может показаться, что эти мероприятия формальны, что они, к сожалению, наверное, не могут повлиять на межрелигиозный глобальный диалог. Но, по крайней мере, делать какие-то шаги по направлению к тому, чтобы снизить уровень межрелигиозного конфликта, насилия, которое, увы, имеет место по всему миру, это полезно.
Также отрадно, что татарстанские лидеры и представители в том числе высшей власти принимают участие в подобных мероприятиях. Хотя, с одной стороны, могут задать вопрос: почему именно Минниханов? Мы видим, что в последнее время повышается роль еще и религиозного самосознания, и позиционирования. В России есть Рамзан Кадыров. У него часто повестка уже не столько чеченская или кавказская, но еще и исламская. Поэтому то, что Минниханов движется в этом направлении, на перспективу положительный тренд.
Россия традиционно использовала внутренний мусульманский фактор для налаживания более тесных отношений с мусульманским миром. В советской России и в современности этому есть разные оценки. Кто-то считает, что это достаточно прагматичный подход, кто-то говорит, что это нормально. Мне кажется, что все-таки лучше будет так, потому что в любом случае любое движение в этом направлении, каким бы оно ни было, хороший задел. И пускай на Ближнем Востоке тоже видят и знают, что и в России есть мусульмане и количество их превышает 10-15 млн человек. Это важный момент. Я сталкивался с тем, что это не всем известно. И пускай это делается не только религиозными деятелями, но еще и политическими. Это важный фактор на далекую перспективу в том числе.
Исламовед Кирилл Семенов:
— Рустам Минниханов по поручению Президента России курирует Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». И, собственно, через него проходят многие контакты. Он работает и с Бахрейном, и с другим государствами Персидского залива и арабского мира и дальше будет трудиться в этом направлении. Почему именно Минниханов возглавил группу «Россия — Исламский мир»? Наверное, потому что Татарстан — это крупная республика в России с мусульманским населением, которое помимо всего прочего обладает соответствующими промышленным потенциалом, развитым финансовым сектором и многим другим.
«Задача — именно налаживание контактов, и прежде всего экономических»
Исламовед Алексей Малашенко:
— Для Минниханова эта поездка не религиозная. Она для него имеет смысл потому, что он там будет заниматься вопросом новых инвестиций, сотрудничества, оценкой новых возможностей. Татарстан, как, кстати говоря, и Чечня, — это два единственных региона в России, которые задолго до всех этих событий хотели сотрудничать с мусульманами как бы самостоятельно. Конечно, понятно, что как представители России, но в таком формате: сам регион и какая-то там арабская фирма или страна. И это было, как когда-то получалось у Татарстана с Катаром. Но все это было ограничено, потому что татарское руководство хотело иметь такие более близкие и прямые связи.
Постольку-поскольку сейчас вся наша политика развернута на Восток и на Юг, то идея о том, что мусульмане лучше поймут мусульман, сейчас стала достаточно заметной. Я был в этом году в Казани на очень большом мероприятии — конференции «Россия — Исламский мир» (XIII Международный экономический форму KazanSummit 2022 состоялся 19-21 мая 2022 года, — прим. Т-и) и там эта мысль звучала: что не просто Россия будет работать с мусульманами, но, в первую очередь, мусульманские регионы, потому что у них общая религия и так далее.
Поэтому я думаю, что цель нынешнего визита Рустама Минниханова в Бахрейн не столько религиозная — мы знаем, что он человек достаточно светский. Задача — именно налаживание контактов и, прежде всего, экономических. Тем более, что в том же Бахрейне есть люди, которые к этому готовы. Я уже не говорю про Россию, и я думаю, что сейчас условия более благоприятные, чем они были, допустим, три-четыре года назад. И эта идея арабско-мусульманского сотрудничества может оказаться достаточно эффективной.
Но это зависит, во-первых, от интереса к Татарстану, и не только к нему. Он, безусловно, существует. Преувеличивать его нельзя, но и игнорировать — тоже.
И, во-вторых, как себя поведет федеральный центр, у которого сейчас ставка на полный контроль над всеми. Так что, как всегда, очень непростая ситуация. Но, мне кажется, что что-то из этой поездки в Бахрейн получится: не завтра, на протяжении какого-то времени. Это очень хорошо. Тем более что Татарстан один из самых развитых российских регионов. Он дает деньги, а не получает их через федеральный центр. У него накоплен опыт общения, так что это может сработать.