«Мусульмане лучше поймут мусульман»: Минниханов презентовал модель Татарстана в Бахрейне

Татарстанскую модель гармоничного проживания и взаимодействия народов и религий представил Президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме в Бахрейне. Кроме официальных представителей в нем участвуют ученые и мировые религиозные лидеры. Сегодня восточную страну для участия в форуме посетит даже Папа Римский. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».

В аэропорту Манамы Рустама Минниханова встретили представитель королевской семьи и другие официальные лица Бахрейна Фото: president.tatarstan.ru

«Обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Байхрен накануне вечером. В аэропорту города Манама его встретили представитель королевской семьи шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа и другие официальные лица страны. Визиту руководителя республики придали особое значение – у трапа самолета выстроилась рота почетного караула.

Прибытие Рустама Минниханова отметило и Бахрейнское информационное агентство, подчеркнув его статус – руководитель рабочей группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

Стоит напомнить, что около месяца назад Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа созвонился с Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе. Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – отчиталась пресс-служба Кремля.

Короля, кстати, пригласили посетить с визитом Российскую Федерацию.

В форуме «Значение диалога между религиями» принимают участие более 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей Фото: president.tatarstan.ru

Бахрейн как пример мирного сосуществования религий и культур

Сегодня в Бахрейне стартовал форум «Значение диалога между религиями», организованный Высшим Советом по исламским делам Бахрейна. Основная тема этого года – «Восток и Запад для мирного сосуществования человечества». В нем принимает участие более 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей. Идея форума – навести мосты диалога между лидерами религий.

К слову, сам Бахрейн, где преимущественно проживают мусульмане, продвигает идею мирного сосуществования религий, культур и этнических групп без дискриминации или нетерпимости. В статье Бахрейнского информагентства, выпущенной накануне саммита, утверждается, что страна на протяжении тысячелетий накопила уникальный опыт мирного сосуществования и принятия всех религий и культур. И столица Манама – тому подтверждение: здесь 120 мест для совершения религиозных обрядов: мечетей, церквей, храмов, синагог и других культовых сооружений.

Король Бахрейна в 2017 году провозгласил Декларацию Королевства, которая призывает к большей религиозной терпимости на Ближнем Востоке и во всем мире, а через год создал Всемирный центр мирного сосуществования, программы которого действуют в университетах Великобритании и США. Центр в прошлом году учредил медаль Короля Хамада за мирное сосуществование.

Сегодня в Бахрейне ждут и Папу Римского Франциска. Бахрейн станет второй страной Персидского залива, которую он посетит. В 2019 году Папа Франциск стал первым понтификом, ступившим на Аравийский полуостров, совершив исторический визит в Объединенные Арабские Эмираты. В Бахрейне он примет участие в религиозном форуме и отслужит мессу на национальном стадионе страны.

Рустам Минниханов рассказал о том, какая работа ведется в республике для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира Фото: president.tatarstan.ru

«Ислам – неотъемлемая составляющая российской цивилизации»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил важность такой площадки, как Бахрейнский форум, для обмена ценными мнениями в вопросах межрелигиозных отношений.

«Одной из действенных платформ для дискуссий и диалога выступает Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую я возглавляю по поручению руководства нашей страны», – сказал руководитель республики, выступая на форуме.

Он подчеркнул, что ислам – органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации. Об этом говорит и то, что празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией был придан федеральный масштаб, такое решение принял Владимир Путин.

Рустам Минниханов рассказал о том, какая работа ведется в республике для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира. И сообщил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций.

Президент республики отметил, что в регионе проживают представители более 170 национальностей, оказывается всемерная поддержка деятельности национальных школ, а также отделениям воскресных школ, на государственном уровне проводятся традиционные праздники всех народов, проживающих в Татарстане. Для объединения всех народностей сформирована Ассамблея народов Татарстана, которая в этом году отмечает свое 30-летие.

«Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов пригласил участников форума посетить Татарстан и на его примере познакомиться с развитием диалога культур в России.

Президент РТ встретился с генсекретарем ОИС Хусейном Ибрагимом Таха Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов предложил бахрейнским компаниям инвестировать в проекты Татарстана

На полях форума Президент Татарстана встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой. Также он встретился с Председателем Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой.

«Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает Королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», – сообщил в ходе разговора с шейхом Президент РТ.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан в свою очередь стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с Королевством в рамках российско-бахрейнских отношений. По словам Президента РТ, промышленные предприятия республики готовы поставлять в восточную страну широкий ассортимент товаров.

В то же время он пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах в республике. «Бахрейн – один из финансовых центров Ближнего Востока. Татарстан со своей стороны является пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования», – обратил внимание Президент Татарстана.

Минниханов отметил важность такой площадки, как Бахрейнский форум, для обмена ценными мнениями в вопросах межрелигиозных отношений Фото: president.tatarstan.ru

«Россия традиционно использовала внутренний мусульманский фактор для налаживания более тесных отношений с мусульманским миром»

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев:

— Бахрейн, а мне довелось там побывать, — небольшое государство, но у него достаточно амбициозные планы и проекты. В том числе в вопросах наведения мостов, межрелигиозных коммуникаций. Бахрейн, к примеру, участвовал в «Соглашениях Авраама» (были подписаны в 2020 году между Израилем и арабскими странами с целью установления дипломатических отношений, — прим. Т-и). Целью этого договора было нахождение компромисса и нормализация ситуации с этой страной.

Бахрейн активно действует в этом направлении. В целом идеи различных мероприятий по диалогу у него — важный элемент внешней политики. Это, можно сказать, карликовое государство старается компенсировать свое небольшое политическое значение такого рода инициативами, проведением больших мероприятий.

В целом хорошо, что сегодня такие страны Ближнего Востока, как Бахрейн, имеют возможность собирать представителей мировых конфессий для обмена информацией, опытом, налаживания каких­то форм взаимодействия. Многим может показаться, что эти мероприятия формальны, что они, к сожалению, наверное, не могут повлиять на межрелигиозный глобальный диалог. Но, по крайней мере, делать какие-то шаги по направлению к тому, чтобы снизить уровень межрелигиозного конфликта, насилия, которое, увы, имеет место по всему миру, это полезно.

Также отрадно, что татарстанские лидеры и представители в том числе высшей власти принимают участие в подобных мероприятиях. Хотя, с одной стороны, могут задать вопрос: почему именно Минниханов? Мы видим, что в последнее время повышается роль еще и религиозного самосознания, и позиционирования. В России есть Рамзан Кадыров. У него часто повестка уже не столько чеченская или кавказская, но еще и исламская. Поэтому то, что Минниханов движется в этом направлении, на перспективу положительный тренд.

Россия традиционно использовала внутренний мусульманский фактор для налаживания более тесных отношений с мусульманским миром. В советской России и в современности этому есть разные оценки. Кто-то считает, что это достаточно прагматичный подход, кто-то говорит, что это нормально. Мне кажется, что все-таки лучше будет так, потому что в любом случае любое движение в этом направлении, каким бы оно ни было, хороший задел. И пускай на Ближнем Востоке тоже видят и знают, что и в России есть мусульмане и количество их превышает 10-15 млн человек. Это важный момент. Я сталкивался с тем, что это не всем известно. И пускай это делается не только религиозными деятелями, но еще и политическими. Это важный фактор на далекую перспективу в том числе.

Исламовед Кирилл Семенов:

— Рустам Минниханов по поручению Президента России курирует Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». И, собственно, через него проходят многие контакты. Он работает и с Бахрейном, и с другим государствами Персидского залива и арабского мира и дальше будет трудиться в этом направлении. Почему именно Минниханов возглавил группу «Россия — Исламский мир»? Наверное, потому что Татарстан — это крупная республика в России с мусульманским населением, которое помимо всего прочего обладает соответствующими промышленным потенциалом, развитым финансовым сектором и многим другим.

Бахрейн – один из финансовых центров Ближнего Востока Фото: president.tatarstan.ru

«Задача — именно налаживание контактов, и прежде всего экономических»

Исламовед Алексей Малашенко:

— Для Минниханова эта поездка не религиозная. Она для него имеет смысл потому, что он там будет заниматься вопросом новых инвестиций, сотрудничества, оценкой новых возможностей. Татарстан, как, кстати говоря, и Чечня, — это два единственных региона в России, которые задолго до всех этих событий хотели сотрудничать с мусульманами как бы самостоятельно. Конечно, понятно, что как представители России, но в таком формате: сам регион и какая-то там арабская фирма или страна. И это было, как когда-то получалось у Татарстана с Катаром. Но все это было ограничено, потому что татарское руководство хотело иметь такие более близкие и прямые связи.

Постольку-поскольку сейчас вся наша политика развернута на Восток и на Юг, то идея о том, что мусульмане лучше поймут мусульман, сейчас стала достаточно заметной. Я был в этом году в Казани на очень большом мероприятии — ​ ​ конференции «Россия — Исламский мир» (XIII Международный экономический форму KazanSummit 2022​ состоялся 19-21 мая 2022 года, — прим. Т-и) и там эта мысль звучала: что не просто Россия будет работать с мусульманами, но, в первую очередь, мусульманские регионы, потому что у них общая религия и так далее.

Поэтому я думаю, что цель нынешнего визита Рустама Минниханова в Бахрейн не столько религиозная — мы знаем, что он человек достаточно светский. Задача — именно налаживание контактов и, прежде всего, экономических. Тем более, что в том же Бахрейне есть люди, которые к этому готовы. Я уже не говорю про Россию, и я думаю, что сейчас условия более благоприятные, чем они были, допустим, три-четыре года назад. И эта идея арабско-мусульманского сотрудничества может оказаться достаточно эффективной.

Но это зависит, во-первых, от интереса к Татарстану, и не только к нему. Он, безусловно, существует. Преувеличивать его нельзя, но и игнорировать — тоже.

И, во-вторых, как себя поведет федеральный центр, у которого сейчас ставка на полный контроль над всеми. Так что, как всегда, очень непростая ситуация. Но, мне кажется, что что-то из этой поездки в Бахрейн получится: не завтра, на протяжении какого-то времени. Это очень хорошо. Тем более что Татарстан один из самых развитых российских регионов. Он дает деньги, а не получает их через федеральный центр. У него накоплен опыт общения, так что это может сработать.