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Общество
15 сентября 2022  15:41

Пуск тепла в многоквартирные дома Казани планируют начать с 20 сентября

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Пуск тепла в многоквартирные дома Казани планируют начать с 20 сентября
Фото: © Султан Исхаков / архив «Татар-информа»

Подачу тепла в жилые многоквартирные дома Казани планируется начать с 20 сентября. На сегодня отапливаются 209 объектов социальной сферы — 162 детсада, 35 школ, 8 больниц и ряд других. Об этом на совещании доложил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Он уточнил, что тепло в объекты социальной сферы раньше начала отопительного сезона подается согласно поступающим заявкам. «Всего было принято 454 заявки на подключение тепла в социальные объекты. В течение ближайших дней все они получат тепло», — цитирует Гиниятуллина портал мэрии Казани. 

Замруководителя исполкома добавил, что на сегодня более 5,8 тыс. многоквартирных домов, что составляет 98,6% жилого фонда Казани, готовы к отопительному сезону. До конца текущей недели паспорта готовности должны получить 98 домов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что подача тепла началась в детские сады, школы и медицинские учреждения Набережных Челнов.

#пуск тепла #отопительный сезон
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