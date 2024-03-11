Роскосмос готовит отправку новой миссии на МКС 21 марта

21 марта на МКС отправится космический корабль «Союз-25». В его экипаж войду три комсонавта, рассказал на встрече с Президентом России Владимиром путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов. Детали приводит пресс-служба Кремля

«Владимир Владимирович, она (подготовка — прим. Т-и) перешла в финальную стадию, буквально сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа», — заявил собеседник главы государства.

Так, возглавит миссию на Международную космическую станцию российский космонавт Олег Новицкий. Вместе с ним отправится представитель Белоруссии Марина Василевская, прошедшая отбор в декабре 2022 года и проходившая затем подготовку. Третьей станет американский астронавт Трейси Дайсон, которая сменит на станции Лорел О΄Хара, проработавшую полгода.

«Ожидаем, что 21 марта космический корабль „Союз-25“ доставит их на МКС, а будем ждать их на земле уже 2 апреля», — добавил Борисов.