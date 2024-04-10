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Пуск ракеты «Ангара-А5» повторят 10 апреля после отмены накануне
Сегодня в полдень на космодроме Восточный состоится повторный пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион», сообщает Роскосмос. Напомним, что накануне его отменили за 2 минуты до планируемого старта.
«Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения „Ангара-А5“ с космодрома Восточный», — отмечается в телеграм-канале госкорпорации.
Отмена пуска 9 апреля произошла по причине сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока.
Роскосмос вновь планирует транслировать событие в прямом эфире.
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