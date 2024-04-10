Пуск первой ракеты «Ангара-А5» снова перенесен

Пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь не состоялся. Он перенесен как минимум на 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Юрия Борисова.

По его словам, второй перенос старта ракеты — это рядовое событие. На этот раз причина заключается в сбое системы контроля запуска двигателя.