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Общество 10 апреля 2024 13:11

Пуск первой ракеты «Ангара-А5» снова перенесен

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Пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь не состоялся. Он перенесен как минимум на 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Юрия Борисова.

По его словам, второй перенос старта ракеты — это рядовое событие. На этот раз причина заключается в сбое системы контроля запуска двигателя.

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#Роскосмос #ангара
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