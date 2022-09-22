Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР

На северных границах ДНР сгруппирована достаточно серьезная группировка ВСУ. Не исключено, что они перейдут в контрнаступление в ответ на проведение референдума, сообщил в видеообращении глава народной республики Денис Пушилин.

«Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», – подчеркнул он.

Напомним, что завтра в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы о вступлении в РФ. Они продлятся до 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».