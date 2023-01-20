Пушилин заявил о скором окружении Артемовска и улучшении позиций ВС РФ у Соледара

Артемовск в ближайшее время попадет в оперативное окружение бойцами частной военной компании «Вагнер», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Бойцы продвигаются «и днем, и ночью», подчеркнул он.

«По Артемовску можем говорить, что ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения «Вагнера», которые там находятся», — сказал он РИА Новости.

Основные столкновения, по его данным, сейчас идут в районе мясокомбината. Отметим, что накануне сообщалось об успешном наступлении и продвижении «Вагнера» в Артемовске, под контроль взята почти вся промзона.

Также Пушилин сообщил, что освобождение Клещеевки в ДНР улучшило позиции российских сил в районе Соледара. Продвижение, по его словам, наблюдается в окрестностях Соледара. «Там уже тоже проходит достаточно серьезная зачистка и после освобождения Клещеевки там сейчас открываются новые горизонты продвижения. Улучшены позиции, я бы сказал, кардинально», – заявил глава республики.

По его данным, украинские военные продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки ДНР, пытаясь сдержать наступление. Продолжаются бои за частный сектор.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день в обращении к жителям страны о ее начале объявил Президент Владимир Путин.