Пушилин заявил, что в ближайшее время будет освобожден Угледар

Союзные войска освободят Угледар уже в ближайшее время. Об этом временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире «Соловьев Live».

«Важное направление — Угледарское. Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки, — заявил он. — Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден».

По словам Пушилина, после этого откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск. Накануне он сообщал, что на угледарском направлении ВСУ понесли серьезные потери.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении поселка Перше Травня и Андреевки.