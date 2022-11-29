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Ру Тат
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Политика
29 ноября 2022  11:49

В ДНР сообщили об освобождении поселка Перше Травня и Андреевки

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Союзные силы освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны народной республики.

«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», – говорится в публикации. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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