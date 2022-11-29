В ДНР сообщили об освобождении поселка Перше Травня и Андреевки

Союзные силы освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны народной республики.

«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», – говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.