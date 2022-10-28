Пушилин: ВСУ понесли большие потери при попытке прорыва на Краснолиманском направлении

Накануне союзные силы отбили очередную попытку ВСУ продвинуться на Краснолиманском направлении. При этом противник понес большие потери, рассказал в эфире канала «Россия 24» врио главы региона Денис Пушилин.

«Если говорить о сложном направлении Краснолиманском, то противник продолжает предпринимать попытки. Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен», — отметил он.

По словам Пушилина, украинская сторона понесла серьезные потери в живой силе. Союзникам удалось уничтожить три танка, четыре бронемашины и четыре пикапа.

На авдеевском направлении союзники продвинулись в районе Первомайского, в настоящее время бои ведутся у поселка Невельское. На артемовском направлении подразделения ЧВК «Вагнер» ведут успешно отражают атаки ВСУ.

«Если говорить про артемовское направление, то там работают подразделения с определенным успехом, преимущественно ЧВК „Вагнер“, ребята показывают успех практически ежедневно», — заключил врио главы ДНР.

Накануне Президент России Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в ходе боевых действий. Киевский режим не жалеет свои войска, ведя бои «до последнего украинца».