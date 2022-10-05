Пушилин: ВСУ начали отступление из Артемовска

Украинские войска начали отступать из Артемовска. У противника уже нет возможности удерживать ранее занимаемые позиции, заявил в эфире «Соловьев Live» врио губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — отметил он.

По его словам, отступление ВСУ откроет возможности для наступления на других направлениях.

Ранее Пушилин рассказал, что ВСУ сняли с Артемовского направления резервы для отправки в район Красного Лимана.

Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал документы, подтверждающие присоединение Донецкой народной республики в качестве нового субъекта Федерации. Экс-глава ДНР Денис Пушилин назначен врио губернатора региона.