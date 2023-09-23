Пушилин сообщил об избрании на пост главы ДНР

Денис Пушилин избран главой Донецкой народной республики. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, что перед этим он был исполняющим обязанности главы региона.

«Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие», — написал он в сообщении.

По словам Пушилина, в церемонии принял участие первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что ДНР ожидает масштабная программа возрождения, включающая развитие и множество задач, с которыми может справиться только единая команда.

«Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!» — заключил избранный глава республики.

Напомним, что аббревиатура и.о. убрана и перед должностью губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Этой новостью он тоже поделился с подписчиками своего телеграм-канала.