Пушилин сообщил, что бои идут в кварталах Артемовска, которые ранее удерживали ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бои идут непосредственно в кварталах Артемовска, которые недавно удерживались ВСУ. Об этом передает ТАСС.

«Подразделения, в частности „Вагнера“, в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником», — рассказал врио главы ДНР в кулуарах торжественного открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

Ранее Пушилин заявлял, что Артемовск в ближайшее время попадет в оперативное окружение бойцами ЧВК «Вагнер».