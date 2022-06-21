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Ру Тат
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Политика
21 июня 2022  23:47

Великобритания направила России ноту из-за смертного приговора наемникам в ДНР

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Великобритания направила России ноту протеста в связи со смертным приговором, вынесенным двум британцам, признанным виновными в наемничестве  Верховным судом Донецкой народной республики.

«Они направили ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», - рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Двое из них - Шон Пиннер и Эйден Аслин - граждане Великобритании, третий - Саадун Брагим - подданный Марокко. Суд постановил, что ве трое за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины. 

#великобритания #ДНР #смертная казнь
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