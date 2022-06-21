Великобритания направила России ноту из-за смертного приговора наемникам в ДНР

Великобритания направила России ноту протеста в связи со смертным приговором, вынесенным двум британцам, признанным виновными в наемничестве Верховным судом Донецкой народной республики.

«Они направили ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», - рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Двое из них - Шон Пиннер и Эйден Аслин - граждане Великобритании, третий - Саадун Брагим - подданный Марокко. Суд постановил, что ве трое за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины.