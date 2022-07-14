Пушилин раскрыл подробности переговоров с Киевом по обмену пленными

Власти ДНР продолжают вести с Украиной переговоры по вопросу обмена с пленными, в этом процессе посредником выступает Россия, сообщил глава народной республики Денис Пушилин.

Напрямую общаться с Киевом Донецк не может, поэтому необходима помощь Москвы, пояснил он. Переговорный процесс он назвал «очень сложным», передает РИА Новости.

«Обмен пленными нужен, безусловно. Россия включает и наших граждан, и граждан ЛНР в списки, поэтому есть возможность возвращать наших ребят домой, что, конечно, является очень важным», — добавил Пушилин.

Напомним, последний крупный обмен пленными в формате 144 на 144 Москва и Киев провели 29 июня по прямому указанию Президента России Владимира Путина. В числе украинских пленных, которых обменяли на российских, были военнослужащие с завода «Азовсталь» в Мариуполе.