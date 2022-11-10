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Ру Тат
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Политика
10 ноября 2022  21:46

Пушилин: Павловка на 90% освобождена от украинских боевиков

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Населенный пункт Павловка на 90% перешел под контроль российских войск. Об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.

«Сегодня достижение, а именно освобождение населенного пункта Павловка. Практически на 90% которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти», — поделился он на церемонии награждения сотрудников МВД.

По словам Пушилина, в селе уже водружен российский флаг.

Напомним, что ранее об освобождении Павловки рассказал Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

#ДНР #спецоперация
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