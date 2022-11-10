WarGonzo заявил о взятии под контроль ВС России села Павловка в Донбассе

Российские войска взяли под контроль село Павловка в Донбассе. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

«<…> накануне, 9 ноября, донбасскими силами ОБТФ (оперативно-боевого тактического формирования — прим. Т-и) „Каскад“ совместно с МО РФ, а конкретно во взаимодействии с морпехами из 155-й и 40-й бригад (эти бригады морской пехоты входят в состав Тихоокеанского флота — прим. Т-и) была полностью взята под контроль Павловка», — было сказано в сообщении.

Позднее канал уточнил, что взятие населенного пункта накануне Дня полиции имеет определенный символический смысл, так как «представители этого ведомства сыграли одну из ключевых ролей в этой штурмовой операции».

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры действий подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Утверждалось, что украинский укрепленный район в районе Павловки был прорван.

До этого, 7 ноября, корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал в своем Telegram-канале об обращении от имени морских пехотинцев 155-й бригады к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и Минобороны. По его словам, в нем говорилось о «больших неоправданных потерях», понесенных в боях около Павловки.

В ответ Кожемяко назвал сообщения о больших потерях преувеличенными. Позднее он опубликовал несколько видео с бойцами 155-й бригады и добровольческого батальона «Тигры». Их герои признали, что «дела в Павловке тяжелые», но заверили, что продолжают «давить противника». Впоследствии тяжесть боев в эфире «Первого канала» подтвердил и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.