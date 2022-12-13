Пушилин: Обстановка на линии фронта остается сложной, атаки отбиваются не так быстро

Ситуация на фронте остается тяжелой, но, несмотря на это, российские подразделения продвигаются на Угледарском, Марьинском и других направлениях, заявил врио ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ не оставляют попыток новых атак, однако российские военные отбивают их и «метр за метром» продвигаются вперед.

«Обстановка на линии фронта остается сложной. Но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы. Но каждые 50-100-200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов», – сказал он РИА Новости.

Сложная ситуация складывается, в частности, на Краснолиманском направлении, отметил Пушилин. «Противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед», – сообщил он.

На Марьинском направлении постоянные бои ведутся уже непосредственно у застройки самой Марьинки или «у того, что осталось от этой территории», добавил Пушилин. ВСУ подтягивают новые силы и пытаются отбить потерянные позиции. Несмотря на это, российские военные отбивают контратаки и продвигаются в саму Марьинку, добавил он.

Положительные результаты и продвижение вперед, по словам врио главы ДНР, есть и на Первомайском направлении. «Это, в свою очередь, минимизирует шансы противника доставать непосредственно до населенных пунктов. В частности, для Донецка это будет более безопасно. Я думаю, что Авдеевка нужна сейчас для прекращения обстрелов как Донецка, так и Ясиноватой», пояснил он.

На Артемовском направлении байцы «Вагнера» зачищают Яковлевку и продолжают работу в окрестностях города Артемовска, сообщил Пушилин. Это, по его словам, позволит создать необходимые условия для полноценной зачистки самого Артемовска.