Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения украинских СМИ о зеленом коридоре

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале прокомментировал заявления об открытии гуманитарного коридора для вывода бойцов из Соледара, растиражированные украинскими СМИ.

«Когда в украинских средствах массовой информации в очередной раз разыгрывается дешевый спектакль на тему организации „зеленого коридора“ для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара, вспоминается следующее, — написал руководитель региона. — Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса „процедуры экстракшн“».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Соледар в Донбассе полностью взят под контроль российской стороной.