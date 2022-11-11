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Ру Тат
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Официальная хроника
11 ноября 2022  17:58

Пушилин назначил двух первых вице-премьеров ДНР

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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал несколько указов о назначении первых заместителей и заместителей Председателя Правительства ДНР. Указы появились на его официальном сайте.

Так, первыми вице-премьерами народной республики стали Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева же назначены зампредами Правительства.
Руководителем Аппарата Кабмина ДНР назначен Денис Цуканов, министром угля и энергетики стал Андрей Чертков, главой Минпромторга — Владимир Рущак, министром агропромышленной политики и продовольствия — Артем Крамаренко. Все они также станут вице-премьерами ДНР.

Ранее врио руководителя региона отметил, что в республике появятся несколько новых вице-премьеров. Это связано с корректировками, внесенными в структуру Правительства.

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