Пушилин назначил двух первых вице-премьеров ДНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал несколько указов о назначении первых заместителей и заместителей Председателя Правительства ДНР. Указы появились на его официальном сайте.

Так, первыми вице-премьерами народной республики стали Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева же назначены зампредами Правительства.

Руководителем Аппарата Кабмина ДНР назначен Денис Цуканов, министром угля и энергетики стал Андрей Чертков, главой Минпромторга — Владимир Рущак, министром агропромышленной политики и продовольствия — Артем Крамаренко. Все они также станут вице-премьерами ДНР.

Ранее врио руководителя региона отметил, что в республике появятся несколько новых вице-премьеров. Это связано с корректировками, внесенными в структуру Правительства.