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Пункты вакцинации против гриппа у казанского метро прекратят работу 7 октября
С понедельника, 7 октября, завершат работу мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
«За время работы пунктов прививку там сделали около 20 тысяч жителей города», – отметили в горздраве. Самыми востребованными оказались пункты вакцинации у станций «Дубравная», «Проспект Победы» и «Яшьлек».
У казанцев еще есть шанс привиться у метро, они открыты до воскресенья, 6 октября до 18:00. Для получения прививки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
В Управлении здравоохранения Казани подчеркнули, что круглосуточные пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах продолжат свою работу.
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