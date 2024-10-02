Пункты вакцинации против гриппа у казанского метро прекратят работу 7 октября

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С понедельника, 7 октября, завершат работу мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«За время работы пунктов прививку там сделали около 20 тысяч жителей города», – отметили в горздраве. Самыми востребованными оказались пункты вакцинации у станций «Дубравная», «Проспект Победы» и «Яшьлек».

У казанцев еще есть шанс привиться у метро, они открыты до воскресенья, 6 октября до 18:00. Для получения прививки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В Управлении здравоохранения Казани подчеркнули, что круглосуточные пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах продолжат свою работу.