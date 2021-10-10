Пункт вакцинации в казанской «Меге» продолжит работу на новом месте с отдельным входом

В торговом центре «Мега» в Казани пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции переехал в новое место, чтобы продолжить прививать казанцев. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Мобильный пункт переедет в бывшее летнее кафе IKEA — стеклянный домик, рядом с главным входом, где сквер с фонтаном», – рассказали в пресс-службе.

В новый пункт вакцинации провели тепло и интернет.

Напомним, что с 11 октября вступают в силу новые Covid-ограничения, согласно которым в торговые центры не пустят без QR-кода, свидетельствующего о прививке от коронавируса. Благодаря переезду пункта вакцинации в помещение с отдельным входом, в «Меге» продолжат прививать от инфекции всех желающих.