Пункт вакцинации из фитнес-клуба в Казани переедет в ЦУМ

Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, который был расположен в фитнес-клубе «Максимус» на улице Баруди в Казани, переедет в ЦУМ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении здравоохранения Казани.

Мобильный пункт вакцинации откроется в среду, 24 ноября. Привиться можно будет ежедневно с 9.00 до 20.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 20 октября в фитнес-клуб «Максимус» на Баруди в Казани начал работать пункт вакцинации от Covid-19.

