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Ру Тат
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Здоровье
23 ноября 2021  12:50
Полина Шевчук

Пункт вакцинации из фитнес-клуба в Казани переедет в ЦУМ

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Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, который был расположен в фитнес-клубе «Максимус» на улице Баруди в Казани, переедет в ЦУМ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении здравоохранения Казани.

Мобильный пункт вакцинации откроется в среду, 24 ноября. Привиться можно будет ежедневно с 9.00 до 20.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 20 октября в фитнес-клуб «Максимус» на Баруди в Казани начал работать пункт вакцинации от Covid-19.
 

#Коронавирус #вакцинация
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