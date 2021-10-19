В Казани откроют первый прививочный пункт в фитнес-клубе

В Казани начнут прививать от новой коронавирусной инфекции в фитнес-клубе «Максимус». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы Татарстана.

«С 20 октября в фитнес-клубе «Максимус» откроется мобильный пункт вакцинации. Здесь можно будет привиться как от новой коронавирусной инфекции, так и от гриппа», – отметили в горздраве.

Медики будут принимать на первом этаже фитнес-клуба по адресу улица Баруди, 8, вход отдельный, то есть можно зайти без предъявления QR-кода.

Прививку можно сделать в будни – с 9.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 17.00 и в воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Напомним, что с собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.