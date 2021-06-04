Пугающая стабильность: Почему Роспотребнадзор РТ опасается роста больных Covid-19 осенью

Два месяца ситуация с Covid-19 в РТ не меняется

В Татарстане темп прироста случаев заражения коронавируса сохраняется на уровне 0,1%, на сегодня в республике зарегистрировали 21 604 случая.

«Ситуация в целом стабильно ровная, но нас волнует, что она у нас не меняется уже последние два месяца и мы стоим в апреле-мае на ежесуточном количестве случаев в среднем 33-34 заболевших», – отметила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Причина в том, что жители Татарстана не прививаются от инфекции, и их продолжает поражать коронавирус.

Ни один ресторан Татарстана не заявился на ночную работу

в Татарстане одобрено внесение ряда изменений в постановление Правительства РТ о мерах по предотвращению распространения Covid-19. Теперь кафе и рестораны с привитыми от коронавируса сотрудниками могут получить разрешение на работу ночью.

Разрешение выдается при условии вакцинации всех сотрудников за исключением лиц, имеющих медицинский отвод.

«На сегодня готовых к открытию предприятий общественного питания нет, хотя уже неделю постановление действует. Ни одно предприятие общественного питания разрешение на работу не получило», – рассказала Патяшина.

Марина Патяшина объяснила, что уведомление на ночную работу в ведомстве будут рассматривать за три рабочих дня. Если подлинность всех документов подтвердится, кафе или ресторан сможет работать после полуночи.

Роспотребнадзор РТ проверит предоставленные сертификаты работников общепита через федеральный регистр привитых, а подлинность справок — в медицинских организациях, где их выдали. Кроме этого списки сотрудников также будут проверять, сопоставляя с графиком работы заведения.

Марина Патяшина напомнила, что рестораторы очень хотели начать ночную работу в преддверии весенних праздников, тогда они и высказали желание привить своих сотрудников и начать работать после полуночи, однако за два месяца никто не выполнил полную вакцинацию персонала.

Привито всего 12,4% татарстанцев

Вакцинация от коронавируса в Татарстане продолжается. В Роспотребнадзоре отметили, что привили всего 12,4% взрослого населения республики.

Чтобы сформировался коллективный иммунитет необходимо, чтобы антитела к вирусу появились у 60% взрослых татарстанцев.

«Очень желательно это сделать к осени, для того, чтобы столкнуться с сезонным подъемом коронавирусной инфекции во всеоружии и не бояться сезонного подъема заболеваемости», – отметила главный санитарный врач.

У метро можно получить и вторую дозу «Спутника V»

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков напомнил, что в Казани для удобства жителей начали прививать у метро. Мобильные бригады работают с 7.30 до 18.30, чтобы казанцы могли успеть привиться до или после работы.

Кроме этого решили, что в мобильных пунктах будут делать инъекции и второй дозой «Спутника V», ведь такой запрос появился у жителей города.

«Делаются прививки на машинах с символикой скорой помощи, я видел в комментариях информацию, что якобы снимают машины скорой помощи – это не так. Используются машины, которые у нас есть для того, чтобы выполнять эти функции. Количество бригад «скорой» не меняется», – подчеркнул замминистра.

Медики работают у 9 станций метро, кроме «Кремлевской» и «Аметьево». Чтобы сделать инъекцию с собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По словам Жаворонкова, мобильные бригады у станций метрополитена будет работать как минимум месяц.

32 татарстанца заразились британским штаммом коронавируса

«Среди заболевших мы выявили на сегодня 32 британских штамма коронавируса», – отметила Патяшина.

По ее словам, у жителей, с подтвержденным диагнозом не выезжали даже за пределы Татарстана. Это говорит о том, что этот штамм циркулирует в республике.

Напомним, что британский штамм считают более заразным, болезнь чаще всего проходит осложнено.

Главный санитарный врач Татарстана отметила, что завозные случаи Covid-19 из-за рубежа и других регионов России в Татарстан единичные. Ежедневно – это один-два случая.

Контроль соблюдения Covid-правил на ЕГЭ и в лагерях

За завершившийся учебный год в образовательных учреждениях Татарстана коронавирусом Covid-19 переболели 588 человек. Марина Патяшина уточнила, что переболели 155 школьников, 189 студентов и 244 педагога.

По словам главного санитарного врача РТ, все случаи остались единичными, распространения инфекции и коллективных заражений в учебных заведениях удалось избежать.

Сейчас Роспотребнадзор РТ контролирует пункты проведения ЕГЭ. 83 школы Татарстана задействованы в проведении единого госэкзамена. Сотрудники ведомства уже обследовали учебные заведения, грубых нарушений Covid-правил не было. Контроль продолжится.

Контролирует ведомство и летние лагеря. Первые места отдыха начали работу уже 26 мая. В РТ открылись 57 загородных лагерей и два палаточных, около 11 тыс. лагерей уже начали работу.