Публичный лекторий КГАСУ и Института развития Казани открыл рассказ о типовой застройке

Создание типовых проектов для современного индивидуального жилищного строительства в центре Казани — одна из первостепенных задач презентованного осенью 2021 года Института развития города. Актуальность таких проектов, отметила доцент кафедры реконструкции и реставрации КГАСУ Светлана Персова, стала очевидной во время разработки концепции устойчивого развития исторического центра столицы РТ, когда для индивидуальной жилой застройки были выделены участки среди существующих исторических построек.

Архитектор-реставратор и ее выпускница Елена Лешева стали спикерами первой встречи публичного лектория, который запустили совместными усилиями КГАСУ и Институт развития города Казани в стенах научно-образовательного центра архитектурной реставрации «Наследие/Мирас».

«Мы начинаем цикл публичных лекций, посвященных архитектуре Казани, в новом зале, который мы недавно открывали с участием Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова», — подчеркнул проректор КГАСУ Асхат Рахматуллин.

Стартовая лекция была посвящена «Образцовому строительству жилых домов в Казани в XVIII-XIX веках», а по сути — истории появления и развития типовой городской застройки в России в целом. Ретроспективный анализ застройки Казани был необходим, в частности, при разработке концепции устойчивого развития исторического центра, поскольку нынешним владельцам земельных участков здесь придется гармонично «вписываться новыми жилыми домами» в сохранившуюся с прошлых столетий застройку.

«Для этих участков было признано целесообразным разработать типовые проекты, которые могли бы использоваться хозяевами при застройке. Это не значит, что будут использоваться напрямую те образцы, которые использовались в XIX веке, но общие закономерности и композиционные особенности будут учтены при разработке новых фасадов», — подчеркнула Светлана Персова.

Лектор обратила внимание на то, что образцовое строительство, зародившееся во времена Петра I, по всей России сыграло огромную роль в сложении той самой исторической среды, исторической застройки городов, которая в современном мире воспринимается уже как архитектурное наследие.

«Переломным этапом в российском градостроительстве, как и в государственном строительстве в целом, с созданием новой единой системы государственного управления стала петровская эпоха. Строительство новых городов, крепостей, промышленных и административных центров вновь учрежденных губерний удовлетворяла плановая регулярная основа. Вводились и новые требования к массовой городской застройке — противопожарная безопасность, размещение домов по красным линиям в соответствии с предварительными проектами», — констатировала Персова.

Она отметила, что образцовые проекты «сопутствовали строительству Петербурга», а первыми типовыми проектами стали образцовые мазанки, при строительстве которых использовалась помимо древесины и глина, благодаря чему они отличались большей огнеустойчивостью, чем деревянные.

«На смену мазанкам в 1714 году пришли образцовые проекты по проекту Доминико Трезини — серия жилых домов в один и два этажа для разных социальных групп. Образцы давали общую схему, предписывали соблюдение длины и размеров строения. Городская усадьба была поставлена в зависимость от общего плана города. Затем последовал переход на массовое строительство из кирпича. Совокупность выработанных в Санкт-Петербурге приемов была применена при реконструкции Твери и других российских городов. 25 июля 1763 года вышел указ Екатерины II „О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов, по каждой губернии особо“. На основе тверской серии проектов были выбраны восемь проектов для всех других городов, чтобы широко распространить принцип повторности. Образцовое строительство в конце XVIII века использовалось всё чаще и чаще», — рассказала лектор.

Елена Лешева дополнила лекцию сведениями о застройке Казани прошлых столетий по образцовым проектам, которые издавались в специальных альбомах. Известен, например, и специальный указ, разрешавший строить дома с четным количеством окон по фасаду. Впрочем, такие дома в Казани, констатировала молодой сотрудник Института развития города, строились и до выхода этого документа.

Следующую лекцию, как предполагается, также проведет доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры Светлана Персова. Она будет посвящена архитектуре Забулачья. Затем к лекторию присоединятся и другие спикеры. Посетить публичные лекции, к слову, можно бесплатно, но по предварительной электронной регистрации.

«Лекции публичные — для всех, но в первую очередь для практикующих архитекторов. Особенно та, что мы планируем по Забулачью», — анонсировала в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Светлана Персова.