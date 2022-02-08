Минниханов посетил научно-образовательные центры «Наследие» и «Архитектурная физика»

Научно-образовательные центры «Наследие/Мирас/Heritage» и «Архфизика/Archiphysics» осмотрел сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Казанский государственный архитектурно-строительный университет, сообщает пресс-служба главы республики.

Как пояснил проректор КГАСУ по научно-исследовательской деятельности Евгений Вдовин, центр архитектурной реставрации «Наследие» организовали для подготовки кадров и научно-методического сопровождения объектов реставрации и сохранения исторического наследия. Здесь ведется обучение как по традиционным, так и инновационным технологиям архитектурной реставрации, когда используются цифровые методы и оборудование.

Многофункциональный зал, проектная мастерская, библиотека научно-методической литературы по реставрации, лаборатория комплексных научных исследований, реставрационная мастерская разместились в трехуровневом пространстве.

Рустам Минниханов осмотрел лаборатории комплексных научных исследований, где ему рассказали о лазерном 3D-сканировании, онлайн-мониторинге параметров физического состояния объектов с использованием радио- и интернет-систем передачи данных в удаленном доступе.

В мастерской реставрационных технологий Президент РТ увидел практическую работу с различными реставрационными материалами: дерево, металл, камень и пр.

«Реставрационные работы требуют больших затрат. Чтобы удешевить их необходимо активно внедрять в практику новые технологии. Тогда мы сможем восстановить намного больше объектов», — заметил Минниханов.

В центре «Архитектурная физика» Рустам Минниханов осмотрел учебные классы, лабораторию архитектурной физики и лабораторию акустики. Президент РТ ознакомился с исследованиями параметров микроклимата и внешней среды.

Президент Татарстана посетил Казанский государственный архитектурно-строительный университет в сопровожении министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, помощника Президента РТ Олеси Балтусовой и мэра Казани Ильсура Метшина.