Псковский губернатор Ведерников: В боях с РДГ в Белгородской области погибли 14 военных

Примерно 14 военнослужащих из Псковской области погибли и десять попали в плен во время рейда диверсионно-разведывательной группы с территории Украины на Белгородскую область в начале июня. Об этом сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в социальной сети «ВКонтакте».

«Тяжелое событие, о котором нужно сказать, это прощание с военнослужащими из Великих Лук, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Пустошкинского и Опочецкого районов. Они погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область. Похороны проходили на прошлой и на этой неделе», — рассказал чиновник.

«К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни», — уточнил Ведерников. Он также выразил соболезнования близким бойцов, назвав их «настоящими героями».

«Нам известно о десяти [военных из Псковской области, попавших в плен]. Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из числа предательских вооруженных формирований», — добавил губернатор.

Он заверил, что власти области «сделали всё возможное, чтобы форсировать переговоры об обмене наших пленных» и что трое военнослужащих уже обменены, хотя «обычно такие обмены занимают месяцы». По его словам, значительное содействие при этом оказал представляющий регион в Совете Федерации секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Затем к ним добавились рейды диверсантов. Последняя по времени такая атака произошла в районе села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа 3–6 июня.