Психотерапевт: «Вернуться к нормальной жизни экс-участникам СВО поможет обретение смысла»

Возвращение участников СВО к мирной жизни – сложная комплексная работа. Значимое место в ней должна занимать работа психологов и психотерапевтов. На какие моменты необходимо обратить внимание тем, кто будет работать с ветеранами СВО, «Татар-информу» рассказал доцент Института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин.





Информационное агентство «Татар-информ» продолжает серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

Рамиль Гарифуллин выделяет несколько задач, которые встают перед психологом или психотерапевтом, когда он начинает работать с ветераном СВО Фото: © «Татар-информ»

«Помочь может психотерапия смысла жизни»

Вернуться к нормальной мирной жизни участникам СВО помогают и будут помогать и медики, и соцработники, и власти на всех уровнях, и очень важна помощь психологов и психотерапевтов. «Татар-информ» рассказывал, где и какую психологическую помощь сегодня ветераны спецоперации могут получить.

Своим видением, как эффективно организовать психологическую реабилитацию тех, кто уже вернулся и будет возвращаться, с агентством поделился доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических исследований Рамиль Гарифуллин.

«Наши исследования участников СВО показали, что те из них, кто получил тяжелые ранения, испытывали большие трудности с реабилитацией, если к ним не были применены психореабилитационные подходы, психотерапевтическая и психологическая помощь», – рассказал психотерапевт.

Эксперт выделяет несколько задач, которые встают перед психологом или психотерапевтом, когда он начинает работать с ветераном СВО.

«Остро стоит проблема эмоционального состояния участников СВО. Полученные увечья, а также последствия посттравматического стресса приводят к сильнейшим эмоциональным переживаниям. Накапливаясь, они ведут к потере смысла жизни, то есть к потере ценностей, которые привязывают участника СВО к жизни. Это порой высшая форма апатии к жизни», – объясняет Рамиль Гарифуллин.

«Полученные увечья, а также последствия посттравматического стресса приводят к сильнейшим эмоциональным переживаниям» Фото: © «Татар-информ»

В такой ситуации, считает Рамиль Гарифуллин, может помочь логотерапия – психотерапия смысла жизни. Как вариант – участники СВО во время психотерапии ведут дневник, в котором записывают действия, которые улучшили настроение. Если сами они не могут записывать в дневник, за них это делают близкие. Дневник позволяет видеть динамику улучшений. Это повышает мотивацию к психотерапии.

«Порой не стоит вести долгие психологические беседы, а лучше дать упражнение на выполнение. Надо убедить участника СВО, что самое лучшее – это не пессимистические беседы, а процесс восстановления утраченных функций. Неэффективно и заставлять пациента выполнять задания», – подчеркнул психолог.

У тех, кто побывал на фронте, могут нарушаться нейронные функции и изменяться поведение. Они сталкиваются с соматическими и психосоматическими расстройствами. Решить эти проблемы может помочь корректная диагностика.

«Особую работу нужно проводить с участниками СВО, потерявшими свои конечности. Психотерапия помогает бывшим бойцам привыкнуть к своему телу, находящемуся в ином состоянии, научиться использовать протезы. Здесь стоит главнейшая задача когнитивной поведенческой и адаптивной психотерапии – научить мозг пациента принять изменения и новые обстоятельства, вызванные телесными и иными ограничениями», – отметил Рамиль Гарифуллин.

Нередко после возвращения с фронта у бывших бойцов возникают проблемы в отношениях с родственниками Фото: © «Татар-информ»

«Именно от родственников зависит желание бойца жить»

Нередко после возвращения с фронта у бывших бойцов возникают проблемы в отношениях с родственниками. По мнению Рамиля Гарифуллина, здесь поможет семейная психотерапия. Часто успех зависит от правильного поведения родных. Родственники ведь тоже имеют свои психологические проблемы, так как устают, ухаживая за получившими ранения на СВО.

«Это важно, так как часто именно родные и близкие помогают главным образом в нейрофункциональном восстановлении бойцов. Именно родственники, по статистике, могут контролировать выполнение упражнений, которые совершает участник СВО. Именно от родственников часто зависит мотивация бойца. Именно близкие не дают унывать, чувствовать агрессию, отчаяние», – сказал Рамиль Гарифуллин.

По словам психолога, между экс-участником СВО и его лечащим врачом иногда случаются конфликты из-за того, что у пациента формируются неправильные ожидания и требования от врачебной помощи – он считает, что лечить его должны как-то по-другому. В этом случае применяется рациональная психотерапия, направленная на поднятие понимания происходящего.

По мнению Гарифуллина, аккуратными нужно быть и с приемом психотропных препаратов, ведь с их помощью можно и навредить. Психохимия может спровоцировать вторичные и побочные депрессии, психические расстройства. Она не ликвидирует источник ПТСР, а лишь временно блокирует и маскирует его. Для настоящего разрешения проблемы нужна долгосрочная эффективная психотерапия.

Между экс-участником СВО и его лечащим врачом случаются конфликты из-за того, что у пациента формируются неправильные ожидания и требования от врачебной помощи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Психический след войны приводит к бредовым суждениям и генерации бредовых образов. Человек задает себе вопрос ’’не схожу ли я с ума?’’. В этом случае помогают долгосрочные сеансы психоанализа, гештальт-терапии и создание всяческих условий для художественного и текстового самовыражения. Помогают и религиозные подходы. Самое главное, чтобы эти проблемы не усугублялись употреблением алкоголя и наркотических средств», – подчеркнул Гарифуллин.

Необходимо признать, что порой прошедшие боевые действия решают свои психологические проблемы с помощью алкоголя. Специалисты сегодня применяют различные методы антиалкогольной психотерапии, формирующие целевые и смысловые установки против потребления алкоголя.

«Наши исследования показали, что главным условием эффективной психореабилитации участников СВО являются процессы смыслостроительства – условия, в которых формируются жизнеутверждающие ценности, благодаря которым и ради которых человек живет. Этому помогают и солидарные позитивные объединения бывших воинов, в которых они друг друга ценят и поддерживают. Ведь только тот, кто познал и видел военные действия, по-настоящему может понять себе подобного. Общение и контакт со своими сослуживцами должны быть великой и жизнеутверждающей силой. Позитивное военное братство – это самая лучшая психотерапия. Немало бойцов поехали сражаться за Родину, изначально соединившись вместе, или приехали на фронт для поддержки своих бывших сослуживцев», – заключил психотерапевт.