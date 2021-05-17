Психотерапевт рассказала, как бороться с боязнью ребенка идти в школу

Как поступить родителям с детьми, которые боятся ходить в школу после трагедии в казанской гимназии №175, объяснила в прямом эфире доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

«Если перед нами ребенок, у которого есть невротические составляющие, например, он раньше наблюдался у невролога, у него есть частые головные боли, усилились тики, наросла степень выраженности заикания — вот такому ребенку мы назначаем психоохранительный режим. Вот у такого ребенка ожидаемо все его ситуации обостряются, связанные со здоровьем. Такого лучше в школу не водить», — отметила спикер.

После пережитого ребенком стресса его родителям следует обратиться к врачу для коррекции назначенной ранее терапии. При этом могут быть и дети, которые отказываются идти в школу из-за влияния родителей.

«Если мама очень много транслирует тревоги, то такой ребенок эту тревогу на себя перенимает. В этом случае в силу того, что семейная система дестабилизирована, я бы тоже попросила в школу не водить. Потому что мама будет бесконечно звонить учителю и ребенку. Эта ситуация со временем разрешиться, но я посоветовала бы маме сходить на консультацию, потому что она генератор тревоги», — добавила психотерапевт.

К сожалению, есть школьники, которые используют ситуацию в своих целях и отказываются идти в школу из-за лени, а не из-за реального страха. В этом случае надо настроить ребенка быть со своим классом и противостоять сложившей ситуации вместе. По словам Белоусовой, среди таких отказников чаще всего будут изгои класса.

«Нужно обратить внимание на своего ребенка с точки зрения того, почему он в этом классе именно на той позиции находится. Потому что, наверное, ребенок с активными лидерскими позициями и качествами точно пойдет в школу, потому что ему нужно пообсуждать, проговорить. Мои встречи с мамами, папами, детьми в рамках всех происходящих действий [показывают] — они хотят поделиться впечатлениями, эмоциями. Да, эти впечатления отрицательные, да, эти эмоции тяжелые, но и ими тоже хочется делиться», — добавила модератор беседы — вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

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