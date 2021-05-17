Психотерапевт дала советы, как помочь детям пережить гибель родителей

Доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова объяснила, как помочь ребенку, который потерял своих родителей.

«Главное, чтобы те, кто будет продолжать жить с ребенком дальше, его родственники или опекуны никогда не пытались заменить родителей. Потому что горе вершит работу, в том числе по мифологизации того, кто ушел. Мама навсегда останется самой лучшей, даже если в ее жизни были какие-то сложные моменты. Папа останется самым лучшим. И каким бы ни был отчим, его заменяющий, какой бы ни была мачеха, с какой душой бы она не отдавала себя этому сироте, она всё равно будет хуже», — рассказала специалист.

Через несколько лет ребенок поймет, как много его приемные родители сделали для него, но после утраты он будет уверен, что его настоящая семья сделала бы это лучше.

Друзьям ребенка психотерапевт посоветовала не отдаляться от него, продолжать звать гулять. Белоусова подчеркнула, что веселей малыш, конечно, не станет, но стоит показать ему, что жизнь продолжается.

Пригласить ребенка гулять вместе с семьей также полезно. Ошибочно считать, что он воспримет это как демонстрацию наличия счастливой семьи, тогда как на самом деле семьи он лишился.

«Выражение желания „Я хочу тебе помочь“ для такого ребенка сейчас самое важное», — подчеркнула спикер.