«Чтобы дети не становились сиротами»: как в РТ работает проект «Точка трезвости»

В Татарстане продолжает свою работу республиканский проект «Точка трезвости». Он направлен на то, чтобы вылечить родителей от алкоголизма, поправить их психологическое здоровье, устроить на работу – все для того, чтобы их дети смогли расти в семье и не отправлялись в приюты.

Секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина рассказала, что в 2024 году в программу вошли 185 семей. Чаще всего это молодые мамы и папы, которым меньше 45 лет. Причем если семья в процессе лечения и реабилитации срывается и возвращается к алкоголю, то освободившееся место в программе занимает уже другая семья.

«В первую очередь помогает наша наркологическая служба: врачи-наркологи в районах и республиканский наркодиспансер. Целью является тотальный отказ от алкоголя, первым мотивом к этому является риск потери ребенка», – отметил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

За прошлый год в программу вошло 106 семей, из них шесть семейных пар. За прошлый год наркологи провели более тысячи индивидуальных психокоррекционных занятий, 350 психодиагностических мероприятий, 450 мотивационных программ, 580 групповых занятий, 17 человек пролечились в стационаре.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева отметила, что больше половины из прошлогодних участников на момент начала программы не имели места работы, у 45 участников не была оформлена ни одна мера соцподдержки, 30 детей не посещали детские сады.

«63 человека у нас были трудоустроены, один человек проходит лечение в Казани, мы ждем пока он вернется в Чистополь, чтобы поставить на Биржу труда в центр занятости, и начинаем поиск подходящей работы. 30 детей устроили в детские сады совместно с системой образования. 45 человек нуждались в мерах соцподдержки, все меры успешно оформили, заключили контракты», – отметила Юлия Абдреева.

Помогают таким семьям и справиться с психологическими проблемами. Стоит указать, что помощь оказывают как взрослым, так и детям.

«Наше министерство основную опору видит в рамках Центров психолого-педагогической помощи, которые созданы в крупных городах республики Татарстан – Лениногорске, Альметьевске, Набережных Челнах, Бугульме, Казани, Чистополе, Нижнекамске. Этими центрами оказывается психологическая помощь и сопровождение семей, которые оказались в сложной ситуации», – рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

В прошлом году две семьи прошли терапию в Лениногорском районе, еще 11 – в Альметьевском районе. Замминистра рассказала, что 12 из 13 семей показали хорошие результаты – они посещали все групповые и индивидуальные психологические консультации. Одна семья отказалась от посещения занятий.

В среднем по итогу программы 75% семей сохраняют детей в семье после отказа от алкоголя. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ отметила, что те, кто срывается, все равно находятся на ведомственном патронаже.