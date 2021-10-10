Психолог рассказала, как ведется работа с родными погибших в авиакатастрофе в Мензелинске

Почти сразу после падения самолета под Мензелинском к психологам стали обращаться родственники погибших. Специалист Гульфинур Нурутдинова, которая работает в школе и педагогическом колледже, рассказала о том, как проводится работа с близкими погибших и пострадавших в авиакатастрофе. Она живет в соседней с аэропортом деревне, поэтому смогла одной из первых прибыть на место трагедии.

«Я клинический психолог, поэтому всегда участвую в таких событиях. Оказываю помощь в пределах этого кабинета», — рассказала женщина.

На момент интервью к психологу обратились пять человек. По ее словам, у этих людей не было тяжелого состояния или отключения сознания, но для помощи им потребовалось прибегнуть к успокоительным.

«Родственники приходят, делятся своим горем. Я их успокаиваю. Каждый человек реагирует на горе по-разному», — рассказала о работе Гульфинур Нурутдинова, отметив, что обычно родственников пугает неизвестность, которая бывает в первые минуты после трагедии, когда еще неясно, выжил человек или нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Мензелинского района встретился с родственниками погибших при падении самолета.