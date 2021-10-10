news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 октября 2021  11:41
Эльза Кузнецова

Глава Мензелинского района встретился с родственниками погибших при падении самолета

news_top_970_100

К месту крушения самолета L-410, рухнувшего около Мензелинска, прибыл глава района Айдар Салахов.

«Он встретился с родственниками тех, кто был на самолете. На данный момент из самолета извлечены все тела», — передает ИА «Татар-информ» очевидец события.

Айдар Салахов показал список лиц, летевших в самолете, а также выразил слова поддержки близким и родственникам погибших и пострадавших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что появился посадочный лист с именами парашютистов разбившегося под Мензелинском самолета.

 

#упал самолет #Авиакатастрофа в Мензелинске
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное