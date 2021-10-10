Глава Мензелинского района встретился с родственниками погибших при падении самолета

К месту крушения самолета L-410, рухнувшего около Мензелинска, прибыл глава района Айдар Салахов.

«Он встретился с родственниками тех, кто был на самолете. На данный момент из самолета извлечены все тела», — передает ИА «Татар-информ» очевидец события.

Айдар Салахов показал список лиц, летевших в самолете, а также выразил слова поддержки близким и родственникам погибших и пострадавших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что появился посадочный лист с именами парашютистов разбившегося под Мензелинском самолета.