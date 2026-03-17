Психолог объяснила, почему новости о терактах в школах рождают подражателей

Избыточное освещение в СМИ терактов в школах может подтолкнуть потенциальных преступников к подобным преступлениям. Об этом в беседе с «Татар-информом» сказала медицинский психолог круглосуточной психологической службы «Линия надежды» Екатерина Мерсалова.

«Говоря о волне подражателей, мы имеем дело с эффектом Вертера. Этот эффект описан на новостях о суициде или попытке суицида. После таких новостей число попыток покончить с собой возрастало», – рассказала агентству психолог.

Феномен открыт давно, но мы наблюдаем его и сегодня на примере нападений в учебных заведениях. Получается, что новости о теракте в школе множат такие же новости.

«Дело не в том, что СМИ цепляются за одинаковую информацию, а в том, что новость разжигает энтузиазм в людях, в которых он спал», – объяснила медицинский психолог.

Излишнее освещение трагедий не только рождает подражателей, но и усиливает общую тревожность. Екатерина Мерсалова упомянула такое явление, как травма свидетеля. Так, после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году люди, которые насмотрелись в сети жутких кадров с места событий, столкнулись с симптомами ПТСР, хотя находились за тысячи километров от концертного зала. Просмотр контента довел до того, что человек будто сам прожил ту реальность.

«Если мы не хотим, чтобы эти преступления множились, надо освещать их сухо, с минимумом подробностей и не пытаться играть на эмоциях зрителя или читателя. Не стоит сопровождать посты подписями "ШОК-КОНТЕНТ" и ставить будоражащие смайлики», – уверена психолог.

