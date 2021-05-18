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Ру Тат
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18 мая 2021  20:24
Эвелина Киселёва

Психолог объяснил жителям РТ, как победить стресс, прислушавшись к себе

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Чтобы прийти к победе над стрессовым состоянием, необходимо прислушаться к себе и понять, чего хочет тело. Об этом в прямом эфире рассказал кандидат медицинских наук врач-психолог, ученый, философ, автор методики саморазвития «Ключ» Хасай Алиев.

«Когда вы нервничаете очень сильно, прислушайтесь к себе, что вам хочется в этот момент сделать. Если хочется потрястись — потряситесь, если хочется плакать — плачьте, если хочется потянуться — потянитесь. Нас никогда не учили быть собой. Нас всегда учили подражать», — отметил он.

По словам психолога, нужно научиться слышать себя, физиология подскажет, какие движения сейчас нужны для победы над стрессом.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало упражнения для снятия стресса, которые доступны всем.

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