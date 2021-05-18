Психолог показал татарстанцам упражнения, которые помогут снять стресс

Упражнения для снятия стресса, которые доступны всем, в прямом эфире показал кандидат медицинских наук врач-психолог, ученый, философ, автор уникальной методики саморазвития «Ключ» Хасай Алиев.

«Наша школа занята тем, чтобы научить человека самостоятельно, без всякой помощи со стороны управлять своими ресурсами, чтобы он смог сам у себя снимать стрессовое перенапряжение, выходить на состояние творческое», — отметил психолог.

Такие упражнения снимают нервно-мышечные зажимы.

Один из самых простых приемов: представить шкалу напряжения на своей руке, где локоть будет означать безмятежность, а кончик среднего пальца — суету мыслей и смятение. Другой рукой нужно медленно вести по шкале и спускаться к спокойствию. Вместе с этим физическим действием приходит и психологическое спокойствие.

Также можно сделать упражнения «Хлест руками по спине» или «Шалтай-болтай», технику этих и многих других упражнений можно найти в видео.

«Чтобы человек мог острый стресс, переживание перевести на то, чтобы думать о хорошем, надо пару раз между негативным и хорошим обнулиться. Вот эта разгрузка, когда есть синхронизация между частотой повторяемых движений, как у мамы, которая качает ребенка, подбирает ритм. Когда есть синхронизация между действием и текущем состоянием, напряжение при стрессе начинает снижаться», — отметил автор уникальной методики.

По словам врача, 15-минутное выполнение любого понравившегося упражнения поможет выйти из острого стресса.

Хасай Алиев добавил, что можно перебрать и свои любимые физические или танцевальные упражнения и повторять их на протяжении некоторого времени. Это тоже поможет успокоиться.

«Принцип подбора путем перебор — это принцип „Ключа“: Не делай вот так, как я, а делай, как ты. А как это так? Примеряй», — отметил врач.