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Ру Тат
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19 мая 2021  19:06
Эвелина Киселёва

Психолог объяснил родителям, как настроить ребенка на поездку в лагерь

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Поездка в лагерь — больший стресс для родителя, чем для ребенка. Об этом в прямом эфире рассказал директор специализированных программ Московского центра защиты детей от стресса Алексей Захаров.

«Надо понимать, что это стрессовая ситуация не для ребенка, а для мамы, потому что ребенок <…> — это утешение, которое хочется видеть и видеть. И отказываться от него маме очень трудно», — отметил эксперт.

По словам Алексея Захарова, сам малыш спокойно поедет в место отдыха. Родители же должны попросить малыша восстановиться и хорошо отдохнуть.

«Его задача правильно и хорошо себя вести в лагере, чтобы маме здесь было легко», — заметил психолог.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тестирование на коронавирус методом ПЦР для детей, прибывающих на отдых в летний лагерь, не потребуется.

#Детский лагерь #стресс
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